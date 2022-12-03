Бразильці поступились Камеруну.
Бразилія - Камерун, getty images
03 грудня 2022, 09:27
У рамках заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Бразилії сенсаційно поступилася Камеруну, але пройшла до плей-оф з першого місця у квартеті G.
Як повідомляє Squawka, бразильська національна команда вперше поступилась африканській команді на чемпіонаті світу.
Зазначимо, що збірна Бразилії усе одно зайняла перше місце у квартеті та вийшла в плей-оф, тоді як Камерун вибув з турніру.
Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу збірної Бразилії проти збірної Камеруну.