ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бразильці поступились Камеруну.

У рамках заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Бразилії сенсаційно поступилася Камеруну, але пройшла до плей-оф з першого місця у квартеті G.

Як повідомляє Squawka, бразильська національна команда вперше поступилась африканській команді на чемпіонаті світу.

Зазначимо, що збірна Бразилії усе одно зайняла перше місце у квартеті та вийшла в плей-оф, тоді як Камерун вибув з турніру.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу збірної Бразилії проти збірної Камеруну.