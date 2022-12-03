ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Емоції розпачу уругвайців можна зрозуміти.

Збірна Уругваю в рамках заключного матчу групового етапу чемпіонату світу-2022 перемогла Гану (2:0), проте з чотирма здобутими балами посіла тільки третє місце, через що була змушена залишити турнір.

Гана — Уругвай 0:2 Відео голів та огляд матчу ЧС-2022

Оскільки в паралельному до звітного матчу режимі відбувалась інша гра квартету H поміж Португалією та Уругваєм, від результату якої "чарруа" мали безпосередню залежність, то після надходження новини про перемогу азійської збірної південноамериканська команда почала втрачати над собою контроль.

Усе це завершилось грандіозною суперечкою з головним арбітром матчу Даніелем Зібертом із Німеччини вже після фінального свистка, за що в підсумку були попередженні центральний захисник Уругваю Хосе Марія Хіменес та нападник Едінсон Кавані.

Проте для гравця мадридського Атлетіко справа може й не обмежитись виключно жовтою карткою.

Річ у тім, що до фінального протоколу гри Зіберт долучив висловлювання гравця, що супроводжували відхід рефері до підтрибунного приміщення, і, як повідомляє іспанська преса, наговорив Хіменес аж на 15-дискваліфікацію.

Дисциплінарний комітет ФІФА розгляне інцидент на найближчому засіданні, після чого гравець може отримати тривалий бан як на міжнародному, так і на клубному рівні.

Нагадаємо, що збірна Уругваю вперше за останніх 20 років не подолала груповий етап.