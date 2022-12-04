ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Американський голкіпер прокоментував виліт із чемпіонату світу.

Збірна Сполучених Штатів Америки напередодні зазнала поразки від Нідерландів (1:3), через що була змушена припинити виступи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі вже на стадії 1/8 фіналу.

Нідерланди — США 3:1 Відео голів та огляд матчу ЧС-2022

Воротар "зірок та смуг" та лондонського Арсенала Метт Тернер прокоментував побачене на футбольному полі.

"Думаю, це була далеко не найкраща наша гра, и точно не те, до чого ми звикли під час попередніх виступів, зокрема, на цьому турнірі. Наш захист пропускав дуже багато м’ячів до власного штрафного, а також постійно втрачав контроль за швидкісними гравцями суперників на флангах.

Коли ви дозволяєте командам високого рівня з гравцями світового класу в складі вільно бігати за м’ячем, це ускладнює ваше завдання. Окрім того, ми майже не блокували удари, та й у цілому це була доволі важка ніч в обороні, через яку ми, ймовірно, ми взагалі не зможемо спати найближчим часом.

Було кілька чудових моментів, але з точки зору всього поєдинку це була не найкраща наша гра. Я думаю, що це найбіліше й розчаровує, тому що ми всі хочемо створити пам’ятні моменти, щоб люди в нашій країні закохувалися в гру, а сьогоднішня ніч, на жаль, була не однією з таких", — заявив американський виконавець.

Тим часом збірна Нідерландів свій наступний матч на турнірі проведе проти Аргентини.