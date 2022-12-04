ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Іспанський тренер висловився щодо найкращих у футболі.

Головний тренер Іспанії Луїс Енріке висловив свою думку щодо кумирів мільйонів — Ліонеля Мессі та Дієго Марадону.

"Я розумію, чому люди вперто проводять ці порівняння. Обидва — боги футболу, і аргентинцям надзвичайно пощастило, що у них були вони обидва. Ми схильні порівнювати команди з тренерів: Реал одного тренера та іншого, Барселона, Атлетико, національна команда. Але правда в тому, що навіть від одного року до наступного все дуже сильно змінюється.

Епоха Марадони була фантастичною, вона змусила нас усіх захопитися футболом: один гравець міг виграти чемпіонат світу, ведучи за собою команду. Але в наші дні зробити це набагато складніше. І Мессі, без жодного сумніву, є номером один в історії футболу", — цитує Енріке сайт Джанлукі Ді Марціо.

Нагадаємо, збірна Аргентини у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу обіграла Австралію (2:1) та пройшла у чвертьфінал катарського мундіалю.