ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Джо Байден звернувся до збірної США після вильоту з катарського мундіалю.

Президент США Джо Байден прокоментував виліт національної команди з чемпіонату світу у Катарі.

"Хлопці, ми вами пишаємося. Ми піднімаємося і продовжуємо йти. Попереду — світле майбутнє та домашній турнір у 2026 році", — написав Байден у своєму твіттері.

Нагадаємо, збірна США пробилася до 1/8 фіналу ЧС-2022, де поступилася Нідерландам (1:3).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – США.