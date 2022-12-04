Джо Байден звернувся до збірної США після вильоту з катарського мундіалю.
Getty Images
04 грудня 2022, 12:45
Президент США Джо Байден прокоментував виліт національної команди з чемпіонату світу у Катарі.
"Хлопці, ми вами пишаємося. Ми піднімаємося і продовжуємо йти. Попереду — світле майбутнє та домашній турнір у 2026 році", — написав Байден у своєму твіттері.
Нагадаємо, збірна США пробилася до 1/8 фіналу ЧС-2022, де поступилася Нідерландам (1:3).
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – США.