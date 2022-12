У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Англії зустрінеться із національною командою Сенегалу.

Як повідомляє офіційна прес-служба "трьох левів", у цьому матчі не зможе зіграти вінгер Рахім Стерлінг, який на клубному рівні виступає за лондонський Челсі.

Причиною відсутності 27-річного англійця називаються сімейні обставини.

Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE