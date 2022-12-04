Англійський вінгер пропустить матч 1/8 фіналу ЧС-2022.
Рахім Стерлінг, getty images
04 грудня 2022, 19:54
У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Англії зустрінеться із національною командою Сенегалу.
Як повідомляє офіційна прес-служба "трьох левів", у цьому матчі не зможе зіграти вінгер Рахім Стерлінг, який на клубному рівні виступає за лондонський Челсі.
Причиною відсутності 27-річного англійця називаються сімейні обставини.
Гра Англія — Сенегал почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.