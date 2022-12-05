ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Венесуельська бригада арбітрів помітила прикрасу у французького центрбека лише наприкінці першої половини зустрічі.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Франції здобула перемогу над Польщею завдяки дублю Кіліана Мбаппе та рекордному м'ячу Олів'є Жиру, що дозволило їй пробитися до наступної стадії катарського мундіалю.

Наприкінці першого тайму цього протистояння стався нетиповий для сучасного футболу епізод за участю захисника французької команди Жюля Кунде.

Майже 40 хвилин зустрічі 24-річний центрбек відіграв із прикрасою на шиї, допоки бригада арбітрів на чолі з Хесусом Ноелєм Валенсуелою Саесом не помітила це і не наказала гравцеві збірної Франції зняти коштовний ланцюжок.

"Я забув, що під час матчів заборонено носити ланцюжки. Це більше не повториться", — цитує слова Кунде Barca Universal.

Зазначимо, що футболістам заборонено грати в будь-яких прикрасах з метою безпеки для здоров'я їх самих же — за цим аспектом повинні стежити арбітри.

Остаточна заборона на прикраси почала діяти з чемпіонату світу-2006, а каталізатором цих змін у футбольних правилах став епізод із відірваним пальцем гравця швейцарського Серветта Пауло Діогу у грудні 2004 року, коли під час святкування голу він випадково зачепився кільцем за огорожу.