ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Франції прокоментував матч проти Польщі.

Збірна Франції напередодні здолала Польщу в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Франція — Польща 3:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Головний тренер чинних чемпіонів світу Дідьє Дешам після завершення гри оцінив виступи своєї команди.

"Це була доволі складна гра, тому що польська команда була добре організованою для того, щоб протистояти нам. Проте Франція все одно мала можливість вийти з-під її тиску.

Окрім того, у нас є Кіліан Мбаппе, який має здатність вирішувати багато проблем. Це — наша безумовна перевага над будь-яким суперником.

Результат сьогоднішнього вечора підкреслює вірність обраного нами шляху та велику єдність команди всередині. Це була справжня спільна радість для колективу.

Тепер у нас буде трохи вільного часу і ми зможемо трохи насолодитися вільним часом із нашими близькими, як і планували", — заявив французький фахівець.

Свій наступний матч на турнірі Франція зіграє проти Англії 10 грудня, о 21:00.