ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинець не очікував, що Німеччина так рано покине чемпіонат світу.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував виліт німецької команди на стадії групового етапу чемпіонату світу.

"Я був здивований вильотом Німеччини, адже вони мають багато важливих гравців. У них молода команда, але Німеччина завжди серед найкращих. Дивно, що знову на чемпіонаті світу не пройшли перший раунд. Але це чемпіонат світу, який показує, наскільки це важко, наскільки не відіграють ролі імена", — сказав Мессі.

Нагадаємо, збірна Аргентини у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу обіграла Австралію (2:1) та пройшла у чвертьфінал катарського мундіалю.