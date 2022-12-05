ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бразильці вважають, що недооцінка суперника може зіграти злий жарт.

Захисник збірної Бразилії Тьяго Сілва висловився напередодні матчу з Південою Кореєю в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

"Вони мають відмінну якість пасу, вони сильні в обороні і хороші на контратаках. З погляду імен вони класна команда. Вони мають гравців з еліти, такі як Сон Хин Мін.

Ми знаємо їхню якість. Ми не можемо очікувати, що нам буде легко, адже на цьому чемпіонаті світу вони пройшли дуже складну групу. Все, що ми можемо зробити, це поважати суперника та показати чудову гру.

Ті з нас, хто не грав проти Камеруну, перебувають у дуже добрій фізичній формі. Теоретично Південна Корея буде втомлюватись трохи більше, ніж ми, і це нормально. За два з половиною дні відновитись на 100 відсотків практично неможливо, але це чемпіонат світу. Я впевнений, що вони будуть дуже мотивовані зустрітися з нами та змінити результат товариського матчу в Кореї", — сказав Сілва.

Матч Бразилія — Республіка Корея відбудеться 5 грудня о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.