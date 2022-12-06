ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич збірної Бразилії — про гру лідера своєї команди у матчі з Південною Кореєю.

Збірна Бразилії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 у Катарі впевнено обіграла Південну Корею з рахунком 4:1 та пробилася до наступної стадії турніру.

Одним із головних героїв зустрічі для "селесао" став нападник Неймар, який після травми забив гол та віддав результативну передачу проти корейців.

Головний тренер збірної Бразилії Тіте поділився емоціями від гри лідерки своєї команди

"Це частина технічного лідерства — коли команда шукає гравця, вони знають, що там у них є лук та стріли. Той, хто робить різницю.

Неймар — технічний лідер команди. Кожен має чудові характеристики, а він — центр, який посилює інших", — цитує слова Тіте Globo Esporte.

Нагадаємо, що в 1/4 фіналу ЧС-2022 збірна Бразилії зустрінеться с Хорватією. Цей матч відбудеться у п'ятницю, 9 грудня, о 17:00 за київським часом.

Дивитися відео голів та огляд поєдинку Бразилія — Південна Корея ви можете на Football.ua.