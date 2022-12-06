Лідер Південної Кореї — про виліт своєї команди з ЧС-2022.
Сон Хин Мін, getty images
06 грудня 2022, 11:20
Збірна Бразилії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 у Катарі впевнено обіграла Південну Корею з рахунком 4:1 та пробилася до наступної стадії турніру.
Лідер та нападник південнокорейської збірної Сон Хин Мін поділився емоціями від вильоту своєї команди з катарського мундіалю.
"Ми віддали все. Не звинувачуйте нас. Врахувуючи рівень цієї збірної Бразилії, якщо ти даєш їм вільний простір, вони забивають.
Не хочу звинувачувати нікого з наших гравців, адже вони віддали все. Пишаюсь тим, що вони зробили. Грати нелегко, особливо молодим виконавцям, які вийшли з перших хвилин — вони добре попрацювали для нашої країни.
Сподіваюсь, вони не припинять працювати. Також я сподіваюсь, що молодь усвідомлює, наскільки важливо грати на чемпіонаті світу", — цитує слова Сона офіційний сайт ФІФА.
Дивитися відео голів та огляд поєдинку Бразилія — Південна Корея ви можете на Football.ua.