ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідер Південної Кореї — про виліт своєї команди з ЧС-2022.

Збірна Бразилії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 у Катарі впевнено обіграла Південну Корею з рахунком 4:1 та пробилася до наступної стадії турніру.

Лідер та нападник південнокорейської збірної Сон Хин Мін поділився емоціями від вильоту своєї команди з катарського мундіалю.

"Ми віддали все. Не звинувачуйте нас. Врахувуючи рівень цієї збірної Бразилії, якщо ти даєш їм вільний простір, вони забивають.

Не хочу звинувачувати нікого з наших гравців, адже вони віддали все. Пишаюсь тим, що вони зробили. Грати нелегко, особливо молодим виконавцям, які вийшли з перших хвилин — вони добре попрацювали для нашої країни.

Сподіваюсь, вони не припинять працювати. Також я сподіваюсь, що молодь усвідомлює, наскільки важливо грати на чемпіонаті світу", — цитує слова Сона офіційний сайт ФІФА.

Дивитися відео голів та огляд поєдинку Бразилія — Південна Корея ви можете на Football.ua.