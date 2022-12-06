ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Луїса Енріке не змогла вразити ворота збірної Марокко протягом усіх 90 хвилин.

Наразі проходить додатковий час у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі між збірними Іспанії та Марокко.

Команди не змогли порадувати вболівальників упродовж усіх 90 хвилин основного часу матчу.

За інформацією OptaAnalyst, Іспанія вп'яте поспіль у плей-оф чемпіонатів світу та Європи грає в овертаймі.

Серія розпочалася на ЧС-2018 у 1/8 фіналу проти росії, після чого на Євро-2020 – у 1/8 фіналу проти Хорватії, у чвертьфіналі зі Швейцарією та у півфіналі з Італією.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Марокко – Іспанія.