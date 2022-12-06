ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На момент матчу з марокканцями іспанцю було 18 років та 123 дні.

Наразі збірна Іспанії зустрічається з національною командою Марокко у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі.

У цьому матчі бере участь півзахисник збірної Іспанії Гаві, якому зараз 18 років та 123 дні.

За інформацією OptaFranz, Гаві є наймолодшим гравцем після Пеле, який вийшов у стартовому складі на матч плей-оф мундіалю.

Пеле розпочинав фінальний матч ЧС-1958 у віці 17 років та 249 днів.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Марокко — Іспанія.