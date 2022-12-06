На момент матчу з марокканцями іспанцю було 18 років та 123 дні.
Гаві, Getty Images
06 грудня 2022, 18:11
Наразі збірна Іспанії зустрічається з національною командою Марокко у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі.
У цьому матчі бере участь півзахисник збірної Іспанії Гаві, якому зараз 18 років та 123 дні.
За інформацією OptaFranz, Гаві є наймолодшим гравцем після Пеле, який вийшов у стартовому складі на матч плей-оф мундіалю.
Пеле розпочинав фінальний матч ЧС-1958 у віці 17 років та 249 днів.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Марокко — Іспанія.