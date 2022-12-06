ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На момент голу португальцю було 39 років та 283 дні.

В даний час проходить поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі, в якому зустрічаються збірні Португалії та Швейцарії.

Другий гол у ворота Марокко було забито на 33 хвилині, а його автором став захисник збірної Португалії Пепе.

За інформацією OptaJoe, Пепе став віковим футболістом, який зміг забити гол у матчах плей-оф чемпіонатів світу. На момент голу йому було 39 років та 283 дні.

Також Пепе став другим найстаршим автором голу на чемпіонатах світу, випередивши Кріштіану Роналду (37 років та 295 днів). Рекордсменом залишається камерунський форвард Роже Мілла, який забив росії на ЧС-1994 у віці 42 років та 39 днів.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Португалія – Швейцарія.