ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Воротар вважає, що його команда грала краще за суперника.

Воротар збірної Іспанії Унаї Сімон прокоментував виліт команди на стадії 1/8 фіналу ЧС-2022 від Марокко (0:0, 0:3 по пен).

"Особисто я вважаю, що ми 120 хвилин перевершували суперника. Знаєте, після завершення цього невдалого матчу мої слова не мають значення, адже ми не забили.

Все просто — Марокко було краще нас у серії пенальті, тому і пройшло в 1/4 фіналу. Цей чемпіонат світу — змагання сюрпризів.

Іспанія несправедливо вилетіла від Марокко. Ми цього не чекали. І нам не вдалося уникнути цієї долі. Що ж, ми їдемо додому", — сказав Сімон.

Відео найцікавіших моментів матчу Марокко — Іспанія і серії пенальті дивіться на нашому сайті.