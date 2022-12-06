Півзахисник засмучений після вильоту Іспанії.
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06 грудня 2022, 23:54
Півзахисник збірної Іспанії Серхіо Бускетс, який став одним з антигероїв матчу проти Марокко на ЧС-2022, прокоментував виліт команди зі змагання.
"Мені так шкода... Шкода, що все вирішилося найжорстокішим чином — по пенальті. Ми багато атакували, було буде складно, ми намагалися їх виснажити, знайти вільний простір... Але не було у нашій грі найголовнішого компоненту — останнього пасу.
Збірна важлива, а не я... Складно навіть описати, наскільки для нас це важкий вечір. Але ця поразка стане уроком для нашого футболу.
У нас багато молодих гравців, які можуть допомогти збірній, і потрібно продовжувати так само", — сказав Бускетс.
Відео найцікавіших моментів матчу Марокко — Іспанія і серії пенальті дивіться на нашому сайті.