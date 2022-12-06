ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник засмучений після вильоту Іспанії.

Півзахисник збірної Іспанії Серхіо Бускетс, який став одним з антигероїв матчу проти Марокко на ЧС-2022, прокоментував виліт команди зі змагання.

"Мені так шкода... Шкода, що все вирішилося найжорстокішим чином — по пенальті. Ми багато атакували, було буде складно, ми намагалися їх виснажити, знайти вільний простір... Але не було у нашій грі найголовнішого компоненту — останнього пасу.

Збірна важлива, а не я... Складно навіть описати, наскільки для нас це важкий вечір. Але ця поразка стане уроком для нашого футболу.

У нас багато молодих гравців, які можуть допомогти збірній, і потрібно продовжувати так само", — сказав Бускетс.

Відео найцікавіших моментів матчу Марокко — Іспанія і серії пенальті дивіться на нашому сайті.