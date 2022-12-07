Форвард пообіцяв — форвард виконав.
Соф'ян Буфаль, Getty Images
07 грудня 2022, 09:36
Збірна Марокко напередодні в напруженій серії пенальті здолала Іспанію (0:0, 3:0 – пен.), завдяки чому пробилась до чвертьфіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі.
Марокко — Іспанія 0:0 (3:0) Огляд матчу чемпіонату світу-2022
Цікаво, що ще задовго до початку міжнародного форуму, у вересні 2022 року, нападник "атласних левів" Соф’ян Буфаль був упевнений, що його національній команді вдасться дійти до настільки високого етапу змагань.
"Ви подумаєте, що я з’їхав із глузду, але Марокко зробить на чемпіонаті світу-2022 те, що зробила Гана в 2010 році.
Якщо ми пройдемо груповий етап, то ми дійдемо до чвертьфіналу. Марокко буде справжнім сюрпризом на цьому турнірі", — заявив тоді марокканський виконавець.
Наступний матч на чемпіонаті світу-2022 збірна Марокко зіграє проти Португалії.