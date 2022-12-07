ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард пообіцяв — форвард виконав.

Збірна Марокко напередодні в напруженій серії пенальті здолала Іспанію (0:0, 3:0 – пен.), завдяки чому пробилась до чвертьфіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Марокко — Іспанія 0:0 (3:0) Огляд матчу чемпіонату світу-2022

Цікаво, що ще задовго до початку міжнародного форуму, у вересні 2022 року, нападник "атласних левів" Соф’ян Буфаль був упевнений, що його національній команді вдасться дійти до настільки високого етапу змагань.

"Ви подумаєте, що я з’їхав із глузду, але Марокко зробить на чемпіонаті світу-2022 те, що зробила Гана в 2010 році.

Якщо ми пройдемо груповий етап, то ми дійдемо до чвертьфіналу. Марокко буде справжнім сюрпризом на цьому турнірі", — заявив тоді марокканський виконавець.

Наступний матч на чемпіонаті світу-2022 збірна Марокко зіграє проти Португалії.