ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Нападник Швейцарії прокоментував результат поєдинку.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі збірна Португалії розгромила Швейцарію. Результат поєдинку прокоментував нападник швейцарців Харіс Сеферович.

"Безперечно, Португалія була краще за нас. Ми дали їм грати, при цьому знали, що вони створять проблеми для нас. Зрештою, вони забили шість голів, а ми один.

Я давно знаю Гонсалу Рамуша. Бажаю йому удачі, як і збірної Португалії.

Я — фанат збірної Португалії. Думаю, вони мають виграти чемпіонат світу", — наводить слова Сеферовича Record.

У 1/4 фіналу ЧС-2022 збірна Португалії зіграє проти Марокко.