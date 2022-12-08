ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Колишній капітал іспанської збірної відреагував на виліт своєї команди від Марокко.

Збірна Марокко у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі у серії післяматчевих пенальті обіграла Іспанію.

Колишній капітан та центральний захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос, який не поїхав із "фурією рохою" на катарський мундіаль через вибір Луїса Енріке, поділився емоціями від вильоту команди своєї країни з ЧС-2022.

"Як ніколи я пишаюся нашим прапором, країною та гравцями. Іспанія не програє, а вчиться, Іспанія падає, спотикається, але встає і йде далі. Ми повернемося сильнішими. Вперед, Іспанія!" — написав Серхіо Рамос в Instagram.



Дивитися відео серії пенальті та огляд матчу Марокко — Іспанія ви можете на Football.ua.

В чвертьфіналі марокканців очікує зустріч з Португалією, яка відбудеться 10 грудня о 17:00.