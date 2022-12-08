ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коменатор розкритикував вже колишнього головного тренера збірної Іспанії.

Ігор Циганик розкритикував Луїса Енріке після провалу на чемпіонаті світу. Нагадаємо, що збірна Іспанії не зуміла пройти Марокко в 1/8 фіналу ЧС-2022 і залишила турнір.

До речі, ця поразка коштувала роботи Луїсу Енріке.

"Мені дуже не подобається, коли тренер починає записувати відео, розпвідати про свою доньку, хто з ким зустрічається, жартувати про секс на тренуваннях. Це неправильно. Команда має бути сконцентрована на турнірі. Не має бути нічого зайвого.

Коли починається оце все: я там запишу відео, я там розкажу… Ми теж працюємо у цій сфері і розуміємо, що цю роботу потрібно виконувати і вона все рівно розхолоджує. Вам потрібно зібратися, як один великий кулак і думати тільки про чемпіонат світу. Коли вони починають думати хто як може, то це взагалі нікуди не йде".