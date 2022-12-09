ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич "триколірних" зосереджений на виступах команди на чемпіонаті світу-2022.

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 у Катарі на нас чекає зустріч національних збірних Англії та Франції.

Напередодні цього протистояння президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре висловився про майбутнє Дідьє Дешама на посаді головного тренера "триколірних" та заявив про бажання продовжити з ним співпрацю.

54-річний фахівець прокоментував ці слова футбольного функціонера.

"Я вдячний за ці слова, але зараз не час говорити про своє майбутнє. Ми хочемо потрапити лише до півфіналу, це зараз у центрі уваги", — цитує слова Дешама журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що матч Англія — Франція відбудеться у суботу, 10 грудня, о 21:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.