ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорват прокоментував успіх своєї збірної.

Збірна Хорватії сенсаційно стала першим півфіналістом чемпіонату світу-2022, здолавши збірну Бразилії.

Лідер збірної Хорватії Лука Модріч прокоментував успіх своєї команди.

Ми майже програли, коли бразильці забили гол. Усі думали, що нам кінець, але ми ще раз показали, що ніколи не здаємося. Наша віра в успіх неймовірна.

Ми звели матч до нічиєї, і у серії пенальті ми були впевнені у собі. Ми обіграли Японію за пенальті у попередньому матчі, тому у нас була впевненість. Коли починаєш серію з забитого м'яча, а один із суперників промахується, ти набуваєш упевненості.

Звісно, перед чемпіонатом світу ніхто не ставив на нас, або вони не вважали, що ми можемо пройти так далеко. Важливо те, що у нас була віра, впевненість, і у нас знову справжня команда з дуже гарною молоддю", — наводить слова Модрича ESPN.

Нагадаємо, що на Football.ua доступний огляд матчу між збірними Хорватії та Бразилії.