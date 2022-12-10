Фахівець зазнав поразки на чемпіонаті світу.
Луї ван Гаал. Getty Images
10 грудня 2022, 00:26
У серії пенальті збірна Нідерландів програла збірній Аргентині, пропустивши Мессі та компанію у півфінал ЧС-2022.
Європейська збірна змогла створити камбек наприкінці матчу та дотримати рахунок 2:2 до серії 11-метрових, але там удача була не на їх боці.
Ця поразка болюча не тільки для футболістів, а й для головного тренера. Луї ван Гаал вперше програв у збірній після повернення на посаду керманича.
Керує командую віковий фахівець з літа 2021 року. З того часу "помаранчеві" провели 19 поєдинків, у яких 14 раз перемогли та 5 раз зіграли внічию.
Нагадаємо, що у півфіналі на збірну Аргентини чекає протистояння проти збірної Хорватії.