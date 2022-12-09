ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинець увійшов в історію чемпіонату світу.

Збірна Аргентини в рамках поєдинку чвертьфіналу чемпіонату світу грає проти Нідерландів та веде після першого тайму.

Аргентинці відкрили рахунок завдяки голу Моліни після передачі Ліонеля Мессі. Завдяки цьому взяттю воріт Мессі увійшов в історію турніру.

Для аргентинського нападника ця результативна передача стала п'ятою на стадії плей-оф чемпіонатів світу.

Це новий рекорд турніру. Раніше рекордсменом був Пеле, на рахунку якого було чотири результативні передачі.

Гра Нідерланди — Аргентина почалась о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.