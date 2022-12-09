Аргентинець увійшов в історію чемпіонату світу.
Ліонель Мессі, getty images
09 грудня 2022, 22:27
Збірна Аргентини в рамках поєдинку чвертьфіналу чемпіонату світу грає проти Нідерландів та веде після першого тайму.
Аргентинці відкрили рахунок завдяки голу Моліни після передачі Ліонеля Мессі. Завдяки цьому взяттю воріт Мессі увійшов в історію турніру.
Для аргентинського нападника ця результативна передача стала п'ятою на стадії плей-оф чемпіонатів світу.
Це новий рекорд турніру. Раніше рекордсменом був Пеле, на рахунку якого було чотири результативні передачі.
Гра Нідерланди — Аргентина почалась о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.