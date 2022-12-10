ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Аргентини прокоментував вихід до півфіналу чемпіонату світу-2022.

Збірна Аргентини в рамках чвертьфінального протистояння чемпіонату світу-2022 проти Нідерландів вийшла переможцем із напруженої серії післяматчевих пенальті (2:2, 4:3 – пен.).

Нідерланди — Аргентина 2:2 (3:4 по пен.) Відео голів та огляд матчу ЧС-2022

Головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні, після завершення протистояння, прокоментував виступ власної команди звітного вечора.

"Гра була дійсно гарячою, проте був чвертьфінал чемпіонату світу, тож на це можна було очікувати. Ми були єдиним колективом на чолі з Ліонелем Мессі — безумовно важливим для нас виконавцем, який учергове довів, що є найкращим футболістом усіх часів. Ми можемо тільки порадіти від того, що він грає на нашому боці.

Щодо поведінки футболістів на полі, то все, що відбувалось безпосередньо за ходом гри, нехай там і залишиться. Мушу зізнатись, що не очікував, що Нідерланди гратимуть в антифутбол. Але в кожної команди є головний тренер, тож він має вирішувати, що саме повинен робити його колектив. Не буду говорити нічого зайвого про їхню футбольну філософію сьогодні, проте, м’яко кажучи, у другому овертаймі була негарна гра з їхнього боку.

Ми не мали достатньо гольових нагод для того, аби завершити матч ще до серії пенальті, бо нам просто заважали їх створювати суперники в будь-який досяжний для них спосіб. Проте їм дозволено грати так, як вони самі того хочуть", — заявив аргентинський фахівець.

У півфіналі чемпіонату світу Аргентина зіграє проти Хорватії.