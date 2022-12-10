ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард Аргентини прокоментував вихід до півфіналу чемпіонату світу-2022.

Збірна Аргентини напередодні здолала Нідерланди в емоційній серії післяматчевих пенальті, зігравши до цього внічию зі суперниками в основний та компенсований час (2:2, 4:3 – пен.).

Нідерланди — Аргентина 2:2 (3:4 по пен.) Відео голів та огляд матчу ЧС-2022

Нападник "альбіселесте" та міланського Інтера Лаутаро Мартінес, якому належав останній удар у футбольній лотереї, розповів про власні відчуття під час цього визначального моменту.

"Мені довірили пробивати вирішальний пенальті, як і на Копа Америка рік тому. Коли я йшов до позначки, я був дуже спокійним, тому що вірю в те, що роблю на футбольному полі.

Коли я взяв м’яч до рук, то подумав про свою доньку. Вона змінили моє життя. Зараз я сумлінно працюю, не піднімаючи голови зайвий раз, тому заслужив бути в складі цієї видатної команди.

Я вивчав манеру поведінки голкіпера суперників перед матчем, тому знав, що під час пенальті він починає рухатись у той, чи інший бік ще до удару.

Це був дуже важкий матч, але я радий від того факту, що мені вдалось забити гол у відповідальний момент. Тепер будемо рушати на матч проти Хорватії з думками виключно про те, що можемо перемогти на чемпіонаті світу. Робитимемо все необхідне для цього", — заявив аргентинський фахівець.

У півфіналі чемпіонату світу Аргентина зіграє проти Хорватії.