ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник Аргентини прокоментував вихід до півфіналу чемпіонату світу-2022.

Аргентина напередодні переграла Нідерланди в серії післяматчевих пенальті в рамках чвертьфіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі, зігравши до цього внічию зі суперниками в основний та компенсований час (2:2, 4:3 – пен.).

Нідерланди — Аргентина 2:2 (3:4 по пен.) Відео голів та огляд матчу ЧС-2022

Захисник "альбіселесте" та мадридського Атлетіко Науель Моліна, якому належав перший результативний удар у цій грі, розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Я не з тих гравців, хто буде обговорювати роботу арбітра на матчі. Ліонель Мессі вже все сказав за нас. Він — капітан цієї збірної Аргентини, тож висловлює нашу спільну думку. Зараз усі мої думки пов’язані з наступною грою проти Хорватії.

Якщо чесно, то я й гадки не маю про те, як Мессі вдалось не тільки побачити мій ривок до штрафного, а й виконати на мене ту передачу повз суперників", — заявив аргентинський виконавець.

У півфіналі чемпіонату світу Аргентина зіграє проти Хорватії.