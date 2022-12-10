ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Капітан Аргентини прокоментував роботу рефері в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022.

Збірна Аргентини в рамках чвертьфінального протистояння чемпіонату світу-2022 проти Нідерландів вийшла переможцем із напруженої серії післяматчевих пенальті (2:2, 4:3 – пен.).

Нідерланди — Аргентина 2:2 (3:4 по пен.) Відео голів та огляд матчу ЧС-2022

Нападник та капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі, якому належав результативний удар і гольовий пас у цій грі, розповів про власні враження від манери суддівства головного арбітра Антоніо Мігеля Матеу Лаоса з Іспанії.

"Нічого не хочу говорити щодо роботи головного арбітра на цій грі, бо мене та мою команду тоді за це оштрафує ФІФА. Однак можу тільки підтвердити, що наші перестороги від матчу під наглядом Лаоса справдились повністю.

Ми, як футболісти, не маємо можливості вільно висловлювати свої думки, бо нас за це обов’язково покарають, проте я би рекомендував ФІФА придивитись до цієї ситуації більш ретельно. Неможна ставити арбітра на гру, якщо він не відповідає її рівню", — заявив аргентинський виконавець.

У півфіналі чемпіонату світу Аргентина зіграє проти Хорватії.