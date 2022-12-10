ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Капітан Аргентини мав конфлікт із суперником після чвертьфіналу чемпіонату світу-2022.

Збірна Аргентини в рамках чвертьфінального протистояння чемпіонату світу-2022 проти Нідерландів вийшла переможцем із напруженої серії післяматчевих пенальті (2:2, 4:3 – пен.).

Нідерланди — Аргентина 2:2 (3:4 по пен.) Відео голів та огляд матчу ЧС-2022

Проте що на полі, що за його межами конфлікти поміж футболістами не вщухали ні на мить.

Зокрема, нападник та капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі, якому належав результативний удар і гольовий пас у цій грі, мав суперечку з форвардом "ораньє" Воутом Вегхорстом, який дублем із виходу на заміну перевів матч у додатковий час.

Після завершення гри футболіст із Нідерландів хотів обмінятись футболками з Мессі, проте наразився на жорстоку реакцію.

"Що ти дивишся, бовдур? Іді звідси!", — кілька разів повторив аргентинський виконавець, тоді як у цей час саме давав інтерв’ю одному з представників ЗМІ.

QUÉ MIRÁS BOBO

ANDÁ PA ALLÁ BOBO pic.twitter.com/s2D1lbOhj5 — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) December 9, 2022

Журналіст Рікардо Розеті тоді був одним із свідків події, і прокоментував її наступним чином:

"Сварка Мессі з Вегхорстом, що розпочалась ще під час гри, продовжилась у тунелі та роздягальнях команд, і в підсумку потрапила до телевізійного зображення в момент інтерв'ю.

Нідерландець хотів наблизитися до Лео, але той не хотів говорити. Серхіо Агуеро та Лаутаро Мартінес намагалися заспокоїти їх обох.

Вегхорст зробив жест, попросивши футболку та протягнув руку Мессі, аби той її потиснув. Лео цього жесту не сприйняв належним чином, на що голландець також доволі жорстко відреагував.

Воут намагався пояснити ситуацію Куну Агуеро, але той сприймав її як належне. Агуеро намагався вирішити проблему, поговоривши з Вегорстом, але трохи згодом вони ще раз перетинаються перед наступним інтерв’ю за участі Мессі, і ситуація повторюється знову".

Колишній нападник Аргентини дотримується наступної точки зору:

"Усе почалось із вини 19 номера нідерландців. Він підійшов і почав волати: "Гей, Мессі! Гей, Мессі". Лео тоді йому відповів, що б він підійшов ближче, проте я втрутився, сказавши: "Тобі тут нічого робити, нащо ти так із ним розмовляєш та піднімаєш градус?".

Він відповів мені, щоб я замовкнув. Тоді я сказав, що йому нема про що розмовляти з Мессі".

У півфіналі чемпіонату світу Аргентина зіграє проти Хорватії.