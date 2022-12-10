ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Капітан Аргентини прокоментував виступ команди в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022.

Збірна Аргентини в рамках чвертьфінального протистояння чемпіонату світу-2022 проти Нідерландів вийшла переможцем із напруженої серії післяматчевих пенальті (2:2, 4:3 – пен.).

Нідерланди — Аргентина 2:2 (3:4 по пен.) Відео голів та огляд матчу ЧС-2022

Нападник та капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі, на рахунку якого гол та гольова передача в звітній грі, після завершення матчу поділився своїми враженнями від подій на полі.

"Ми не очікували, що ця гра може дійти аж до екстратаймів, не кажучи вже про серію післяматчевих пенальті. Ми були змушені багато страждати, але зрештою саме ми гратимемо в чвертьфіналі чемпіонату світу.

Аргентина матч від матчу демонструє, що ми знаємо, як саме хоче грати в футбол. Ми вийшли на поле з належною відповідальністю та бажанням, і ми розуміли, що потрібно робити в окремі моменти гри.

Нам був потрібен цей успіх заради впевненості, і тепер ми можемо бути щасливими, тому що святкує вся країна. Еміліано Мартінес ще раз довів, що він краще за інших воротарів знається на відбиванні пенальті.

Наш наступний суперник — Хорватія. Це чудова команда. Вони дуже добре тримають м'яч, давно працюють разом, тому нам буде дуже важко їм протистояти", — заявив аргентинський виконавець.

У півфіналі чемпіонату світу Аргентина зіграє проти Хорватії.