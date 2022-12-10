ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Для французького голкіпера гра з англійцями стала 143 у складі національної команди.

В даний час проходить поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу в Катарі, в якому зустрічаються збірні Англії та Франції.

У стартовому складі збірної Франції на цей матч вийшов воротар Уго Льоріс, для якого це 143 гра у футболці національної команди.

За інформацією OptaJean, 35-річний француз вийшов на перше місце за кількістю зіграних матчів у складі збірної Франції, випередивши захисника Ліліана Тюрама (142 гри).

Також Льоріс обігнав воротаря Фаб'єна Бартеза та форварда Тьєрі Анрі за кількістю ігор на чемпіонатах світу. На рахунку колишніх футболістів по 17 ігор, а у Льоріса — 18.

Нагадаємо, Льоріс дебютував у складі збірної Франції у листопаді 2008 року. За 142 матчі Уго пропустив 116 м'ячів та 62 рази зіграв на нуль.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Англія – Франція.