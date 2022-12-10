ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку чемпіонату світу, у якому зіграють Англія та Франція.

У другому суботньому матчі в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі зустрінуться збірні Англії та Франції.

Обидва склади не принесли несподіванок, тому всі найсильніші знову у старті національних команд.

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу — Гендерсон, Райс, Беллінгем — Сака, Кейн, Фоден.

Запасні: Поуп, Рамсдейл, Гріліш, Тріпп’єр, Філліпс, Даєр, Коуді, Рашфорд, Александер-Арнольд, Маунт, Вілсон, Меддісон, Галлагер.

Франція: Льоріс — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Ернандес — Чуамені, Рабьо — Дембеле, Грізманн, Мбаппе — Жиру.

Запасні: Манданда, Ареола, Павар, Дісасі, Гендузі, Коло Муані, Фофана, Верету, Саліба, Коман, Конате, Камавінга, Тюрам.

Гра Англія — Франція почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.