Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку чемпіонату світу, у якому зіграють Англія та Франція.
Гаррі Кейн, Getty Images
10 грудня 2022, 20:05
У другому суботньому матчі в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі зустрінуться збірні Англії та Франції.
Обидва склади не принесли несподіванок, тому всі найсильніші знову у старті національних команд.
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу — Гендерсон, Райс, Беллінгем — Сака, Кейн, Фоден.
Запасні: Поуп, Рамсдейл, Гріліш, Тріпп’єр, Філліпс, Даєр, Коуді, Рашфорд, Александер-Арнольд, Маунт, Вілсон, Меддісон, Галлагер.
Франція: Льоріс — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Ернандес — Чуамені, Рабьо — Дембеле, Грізманн, Мбаппе — Жиру.
Запасні: Манданда, Ареола, Павар, Дісасі, Гендузі, Коло Муані, Фофана, Верету, Саліба, Коман, Конате, Камавінга, Тюрам.
Гра Англія — Франція почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.