ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець прокоментував перемогу над англійцями.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився щодо перемоги в 1/4 фіналу над збірною Англії (1:2).

"Це дуже крутий результат. Ми зіграли великий матч, зустрічалися із дуже сильною Англією. Але ми знову себе проявили тільки з найкращого боку.

Те, що ми знову у півфіналі, є приголомшеною новиною для всіх наших гравців. Ми хочемо зупинити час та насолоджуватимемося цим до середи. А вже тоді на нас очікує велике випробування.

Ми маємо правильний менталітет, правильно мислимо, і це видно. Ми втримали перевагу в рахунку завдяки своєму серцю та своїй мужності.

Ми дуже серйозно готуватимемося до Марокко. Ця команда заслуговує на визнання, і цене дивно. Ми дуже серйозно до них поставимося", — сказав Дешам.

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