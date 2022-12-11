ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Англії прокоментував поразку в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022.

Збірна Англії напередодні зазнала поразки від Франції в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі (1:2), через що була змушена достроково залишити розіграш міжнародного турніру.

Англія — Франція 1:2 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Я думаю, що команда дійсно покращила свою гру за ходом турніру. Ми хотіли набирати обертів матч за матчем, і ми це зробили. Не думаю, що ми виглядали розгубленими. Є багато позитивних моментів у тому, яку гру нам вдалось демонструвати, і відповідно багато поводів для радощів, особливо з урахуванням віку багатьох гравців.

Ми показували стабільну гру, і футбол сьогоднішні ввечері — найкращий у нашому виконанні на цьому турнірі. Ми грали проти великої нації, але програли. Рахунок — все, що має значення в підсумку.

Щоразу, коли ми закінчуємо брати участь у турнірах, потрібен час для того, щоб ухвалити правильні рішення, тому що емоційно ти одночасно переживаєш багато різних почуттів.

Я хочу прийняти правильне рішення, яким би воно не було, для команди, для Англії, для Футбольної Асоціації. Саме тому я повинен бути впевнений, що будь-яке рішення, яке я ухвалюю, буде правильним. Я вже маю досвід того, як змінилися мої почуття відразу після завершення минулих турнірів", — заявив англійський фахівець.

Наступний матч Англія зіграє в гостях в Італії в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.