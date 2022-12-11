ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард Франції прокоментував перемогу в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022.

Збірна Франції напередодні зазнала переграла Англію в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі (1:2), завдяки чому вийшла до наступного етапу розіграшу міжнародного турніру.

Англія — Франція 1:2 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Нападник "Les Bleus" Олів’є Жиру, на рахунку якого переможний м’яч та відповідне звання найкращого гравця матчу, після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Усі голи є важливими. Як уже багато разів казали, із 52 голами я раніше випередив Т’єррі Анрі в рейтингу бомбардирів Франції, проте цей 53 м’яч мені запам’ятається краще, аніж попередній.

Хоча я хотів би більше приділити увагу тому, що не забив за мить до цього. Тоді я подумав, що можу отримати ще один шанс у цій грі, і було дійсно неймовірно, що це відбулось майже одразу після того.

Сьогоднішній матч нагадав мені гру проти Бельгії в 2018 році. Ми безжально боролись проти суперників, але вони повернулися в матч, почали контролювати хід гри, проте ми все ж таки показали, що можемо бути небезпечними в контратаці.

Нам трохи пощастило, тому що Кейн не реалізував пенальті, але ми виклалися на повну і боролися з усіх сил. Це нагадує мені менталітет 2018 року. Ця команда заслуговує дістатись не меншої стадії.

Відчуття просто неймовірні. Нам доводилось важко працювати в захисті, коли ми були попереду за рахунком. Проте треба завжди вірити в краще. Антуан Грізманн зрештою віддав мені відмінний гольовий пас. Ми дійсно влаштували велику виставу на полі.

Франції був добре відомим потенціал цього молодого англійського покоління. У них є все, щоб здобувати великі перемоги. Нам довелось докласти чималих зусиль, передусім — у ментальному плані, для того, щоб подолати їхній захист", — заявив французький виконавець.

Наступний матч на чемпіонаті світу-2022 Франція зіграє проти Марокко.