ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Англії прокоментував поразку в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022.

Поразка від збірної Франції в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі (1:2), змусила збірну Англії достроково залишити розіграш міжнародного турніру.

Англія — Франція 1:2 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Як і слід було очікувати, Гаррі Кейн наразі перебуває в дуже, дуже поганому настрої, але йому нема в чому собі докоряти. Ми дістались цього етапу змагань завдяки його лідерству та голам. Сьогоднішній зіпсований вечір — результат окремих100 хвилин футболу.

Навіть якщо б Кейн забив другий пенальті, нам потрібно було ще багато чого зробити для того, щоб виграти гру. Ніхто нікого не звинувачує, бо ми завжди намагаємось триматись разом. Ми разом перемагаємо і програємо.

Моя команда знає, як близько підійшли до заповітної мети. Вони складають найкраще скликання Англії за багато останніх років, і майже дістались вирішального матчу. За нами залишилось більше володіння м’ячем та більше ударів по воротах. Я дуже пишаюся тим, як ми себе показали.

Деякі молоді гравці заявили про себе на світовій арені, ми продемонстрували характер, впорались з тиском і майже виправдали очікування від нашого виступу.

Зрештою, звичайно, сьогодні ввечері ми програли. Ми відчували, що можемо виграти турнір, але сьогодні було дуже важко зачепитись за переможний результат. Не думаю, що варто говорити про арбітрів після такого матчу. Ми бажаємо успіху Франції, це — фантастична команда", — заявив англійський фахівець.

Наступний матч Англія зіграє в гостях в Італії в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2022.