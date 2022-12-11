ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Невдачі супроводжують колектив із Британських островів.

Поразка від збірної Франції в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі (1:2), змусила збірну Англії достроково залишити розіграш міжнародного турніру.

Англія — Франція 1:2 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Ця невдача команди Гарета Саутгейта слугувала в якості зайвого привода пригадати історію програшів "трьох левів" у фінальних стадіях глобальних турнірів.

1954 рік — Уругвай (2:4), 1962 — Бразилія (1:3), 1970 — Німеччина (2:3), 1986 — Аргентина, 2002 — Бразилія (1:2), 2006 — Португалія (1:3, пен.), і ось тепер 2022 — Франція (0:1).

Вищенаведені сім невдач англійської збірної на чвертьфінальних етапах чемпіонатів світу є унікальним випадком в історії футболу, бо в жодної іншої національної команди нема настільки гіркого досвіду поразок.

Нагадаємо, що Кубок світу Англія здобувала лише в 1966 році.

Наступний матч Англія зіграє в гостях в Італії в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2022.