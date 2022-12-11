ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник Англії прокоментував поразку в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022.

Збірна Англії в основний час програла Франції в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі (1:2), через що достроково залишила розіграш міжнародного турніру.

Англія — Франція 1:2 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Захисник "трьох левів" Кайл Вокер після завершення гри поділився власними емоціями від невдачі лідера атаки команди, Гаррі Кейна, під час пробиття другого пенальті англійців у матчі.

"Я мав задоволення грати з Гаррі Кейном в одній команді з 15 років. Можу сказати, що тоді, що зараз, його менталітет не змінився. І я це кажу не в контексті цієї прикрої ситуації з пенальті.

Можу побитись із будь-ким об заклад, що всі фанати в Англії хотіли б, щоб саме він виконував цей одинадцятиметровий удар. Десь може пощастити, десь — не пощастить. У своїй кар’єрі він забив уже чимало важливих пенальті.

Для того, щоб витримати тиск, потрібен великий характер. Можу вас запевнити в тому, що в роздягальні його підтримуються усі без виключення. І я хотів би, щоб і вся країна також стояла за нього до останнього. У кожного спортсмена в кар’єрі трапляються невдачі, тому Гаррі потребує підтримки.

У чому я точно впевнений, так це в тому, що він повернеться ще сильнішим", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч Англія зіграє в гостях в Італії в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.