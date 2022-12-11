ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник Англії прокоментував поразку в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022.

Збірна Англії напередодні зазнала поразки від Франції в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі (1:2), через що була змушена достроково залишити розіграш міжнародного турніру.

Англія — Франція 1:2 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Півзахисник "трьох левів" Джуд Беллінгем після завершення гри поділився власними емоціями від невдачі лідера атаки команди, Гаррі Кейна, під час пробиття другого пенальті англійців у матчі.

"Мені важко щось додати стосовно невдачі нашої команди, проте я не міг залишатись осторонь невдачі партнера за командою, тому одразу підійшов підтримати його бодай морально. Тоді було важливо залишатись подумки в грі до останнього.

Що ж до мене, то я навіть не знаю, як я можу віддячити Гаррі за те, як йому вдалось інтегрувати мене в збірну Англії. Він постійно перебуває поруч зі мною, завдяки чому я швидко засвоюю нові навички.

Сьогодні він не забив, проте для країни на цьому турнірі він зробив більш ніж достатньо. Коли відбувся промах, я тільки сказав йому, що ми все ще можемо виграти цю гру.

Цієї прикрості не мало б відбутись, проте жодних негативних емоцій на адресу партнера по команді в інших гравців та тренерів у роздягальні не існує", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч Англія зіграє в гостях в Італії в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.