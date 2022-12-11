ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Марокко залишив коментар після перемоги в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022.

Збірна Марокко напередодні здолала Португалію на шляху до півфіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі (1:0).

Марокко — Португалія 1:0 Відео голу та огляд матчу чемпіонату світу

Головний тренер "атласних левів" Валід Реграгі після завершення гри оцінив виступ своїх підопічних у звітній зустрічі, а також їхні шанси в подальшому розіграші турніру.

"Якби ви сказали мені на початку чемпіонату світу, що ми збираємося дійти до півфіналу та збираємося обіграти країни, які є такими великими з точки зору футболу, то я б сказав вам, що це неможливо.

Але з палким серцем, відкритою душею, хорошою тактикою й великою любов'ю з боку вболівальників ми змогли це зробити. Зараз я відчуваю себе дуже, дуже щасливий, пожертвувавши багатьма зусиллями. І я також радий за Іспанію, тому що є люди, які в цій країні казали, що програти Марокко — це справжня ганьба. Проте вони побачили, що перемогти нас нелегко.

Так, ви дійсно праві, що ми взяли трохи тактики в Дієго Сімеоне на матчі проти Португалії та Іспанії. Не хочу сказати щось неправильно, проте Чоло знає, що робить, і робить це дуже якісно.

Ми дуже якісно побудували гру в тактичному плані, не залишали вільних місць суперникам, знаючи, що в нас самих є технічні гравці, що можуть робити різницю в потрібний момент. Окрім того, нам ще й добряче щастило.

У півфіналі я хотів би грати проти Франції (інтерв’ю відбувалось до матчу французів проти Англії – ред.), бо це — моя друга батьківщина. Було б неймовірно зіграти проти команди Дешама.

Збірна Марокко — Роккі Бальбоа чемпіонату світу-2022. Це жодним чином не диво, а скоріше результат наполегливої роботи колективу. Після Іспанії ми обіграли потужну Португалію. Віддали всі сили, отримали нових травмованих гравців, але здобули потрібний результат. Кожен бився до повного виснаження. Це тільки підкреслює наш бойовий дух", — заявив марокканський фахівець.

У півфіналі чемпіонату світу-2022 Марокко зіграє проти Франції.