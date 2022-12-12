ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Гравець аргентинської збірної — про успіхи на чемпіонаті світу.

Півзахисник збірної Аргентини Родріго Де Пауль висловився після перемоги над Нідерландами в 1/4 фіналу ЧС-2022.

"Протягом трьох днів перед грою я дуже багато працював над реабілітацією, і заслужив на те, щоб вийти у стартовому складі.

Спочатку я був дуже злий, що про мою травму стало відомо супернику, але ми багато працювали над тим, щоб сталося те, що потім побачили всі – тренер довірився мені, а я дуже пишаюся не лише своєю грою, а й товаришами по команді.

Можу лише скромно порадити всім футболістам – будьте живим прикладом, працюйте до сьомого поту, але не ходіть головами інших гравців, не оглядайтеся на конкурентів і не заздріть їм. Неважливо, скільки буде коштувати підсумковий успіх, і неможливо описати ту гордість, коли ви зазнаєте його", — сказав Де Пауль.