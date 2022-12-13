ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На капітана вплинули зміна тренера та виліт від Марокко на ЧС-2022 у Катарі.

Півзахисник збірної Іспанії Серхіо Бускетс незабаром може оголосити про завершення міжнародної кар'єри. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, 34-річний хавбек мав намір провести ще один розіграш Ліги націй, але після вильоту від Марокко до 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі та зміни головного тренера він змінив своє рішення.

Зазначимо, капітан збірної Іспанії повторив рекорд національної команди за кількістю матчів на чемпіонатах світу. На його рахунку 17 матчів, як у Ікера Касільяса та Серхіо Рамоса.

На катарському мундіалі Бускетс провів чотири поєдинки, відігравши в них 364 хвилини без результативних дій.