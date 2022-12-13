ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинець може перевершити легенду вже в фіналі.

Збірна Аргентини в рамках півфінального поєдинку чемпіонату світу-2022 року впевнено переграла збірну Хорватії та вийшла в фінал.

Голом в цьому поєдинку відзначився Ліонель Мессі, для якого це вже 13 гра з результативною дією на чемпіонатах світу.

Як повідомляє Opta, це найкращий показник в історії. Аналогічний в легенди збірної Бразилії Роналдо.

Зазначимо, що статистичні показники ведуться з 1966 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мессі — найстарший гравець, який забив не менше п'яти голів за один чемпіонат світу.