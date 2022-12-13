Аргентинський нападник увійшов в історію.
Ліонель Мессі, getty images
13 грудня 2022, 22:41
Збірна Аргентини в рамках півфінального поєдинку чемпіонату світу-2022 року в Катарі зустрічалась з Хорватією.
Нападник аргентинців Ліонель Мессі відзначився забитим голом та увійшов в історію турніру.
Як повідомляє портал ESPN, Мессі — найстарший гравець, який відзначився не менше ніж п'ятьма забитим голами на одному чемпіонаті світу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліонель Мессі випередив Кріштіану Роналду за кількістю голів на великих турнірах.