ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський нападник увійшов в історію.

Збірна Аргентини в рамках півфінального поєдинку чемпіонату світу-2022 року в Катарі зустрічалась з Хорватією.

Нападник аргентинців Ліонель Мессі відзначився забитим голом та увійшов в історію турніру.

Як повідомляє портал ESPN, Мессі — найстарший гравець, який відзначився не менше ніж п'ятьма забитим голами на одному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліонель Мессі випередив Кріштіану Роналду за кількістю голів на великих турнірах.