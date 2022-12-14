ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард задоволений результатом у грі проти Хорватії.

Головна зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував перемогу над Хорватією у півфіналі чемпіонату світу-2022.

"Я відчуваю багато емоцій, це дуже хвилюючий момент у моїй кар'єрі. Бачити всіх цих людей, мою сім’ю під час Чемпіонату світу було чимось неймовірним. Ми пройшли у фінал, чого ми й хотіли.

Я не знаю, чи це мій найкращий Чемпіонат світу, чи ні. Мені дуже подобається грати тут. Ми були впевнені, що нам вдасться зробити крок уперед саме зараз. Ми знаємо, наскільки ми сильні і просто попросили людей повірити в нас.

Ми проходили через важкі ситуації, але й через дуже приємні. Сьогодні ми переживаємо щось вражаюче. Аргентина знову у фіналі чемпіонату світу — давайте насолодимося цим.

Можливо, ми не були найкращими, щоб бути у фіналі, але нікому нічого не віддамо. Ми добивались прогресу гра за грою", — сказав Мессі прес-службі збірної Аргентини.

Відео голів та огляд матчу Аргентина — Хорватія дивіться на Football.ua.