ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець поспілкувався із пресою щодо півфінального матчу ЧС-2022.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич прокоментував поразку від Аргентини в поєдинку 1/2 фіналу ЧС-2022.

"Хочеться привітати Аргентину із виходом у фінал. Але я ні в чому не звинувачую своїх хлопців. Як на мене, ми контролювали гру перші 30 хвилин десь. Фортуна повернулась до нас іншим боком, нам не пощастило.

Як пропустили перший гол? Мої футболісти звернулись до арбітра через те, що той не призначив кутовий, і одразу пропустили атаку, яка призвела до 11-метрового у наші ворота.

Так, ми програли цей матч, і скаржитися мені нема на що. Потрібно підготуватись до матчу, який у нас залишився. До матчу за третє місце.

Ми створювали досить непогані ситуації, але не вистачало конкретики у діях. Не було загострення у атаці — бракувало справжнього форварда", — цитує Далича Index.

Відео голів та огляд матчу Аргентина — Хорватія дивіться на Football.ua.