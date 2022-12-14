ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Аргентини прокоментував перемогу в півфіналі чемпіонату світу-2022.

Збірна Аргентини в півфінальному поєдинку чемпіонату світу-2022 в Катарі здолала Хорватію (3:0), і в підсумку зіграє у вирішальному матчі на цьому турнірі.

Аргентина — Хорватія 3:0 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні після завершення гри поділився враженнями від подій на полі.

"Іноді здається, що ми говоримо це тільки тому, що ми аргентинці, але я вважаю, що Мессі — найкращий в історії. Я не сумніваюся в тому, що він провокує появу якихось додаткових якостей у своїх товаришах за командою та людях довкола. Це щастя і привілей, що він грає за "альбіселесте".

Сьогодні ми святкуємо, тому що це дійсно дуже хвилююча подія, проте попереду на нас чекає ще один важливий крок. Зараз є час трохи посвяткувати, але ми вже повинні думати про те, як гратимемо далі.

Я намагаюся не хвилюватись, хоча й перебуваю в місці мрії будь-якого аргентинця. Коли ти представляєш свою країну, неможливо не робити те, що роблять ці хлопці, це — захоплююче.

Я ніколи не хотів підбирати собі суперників, тож нехай той, хто має грати проти нас, зіграє проти нас. Марокко та Франція — дві чудові команди.

Я вважаю, що раніше ми грали й більш видовищні ігри, аніж ця. Суперник робить перемогу та її контекст ще більш вагомим для нас. Грати проти Хорватії ніколи не було легко, не дарма вони на попередньому форумі посіли друге місце.

На перших хвилинах вони зуміли перехопити м’яч, але ми знали, що це може статись, тому що їхньому півзахисту дуже важко протистояти. Ми розуміли, як треба грати за таких умов. Зрештою, ми зробили те, що повинні були зробити.

Коли ми програли Саудівській Аравії в першому матчі, фанати все одно залишились із нами. Ми відчули підтримку всіх, і це незрівнянно. Ми всі рухались в одному напрямку. Ми всі шукаємо спільного щастя, ми всі — шанувальники " альбіселесте".

Наш тренерський штаб випромінює ентузіазм. Ми пережили дуже сильні емоції в національній збірній. Ми живемо заради цієї команди й ми страждаємо так само, як уболівальники. Для тих, хто не аргентинець, я знаю, що важко зрозуміти, наскільки ми живемо футболом", — заявив аргентинський керманич.

Фінальний матч на чемпіонаті світу-2022 в Катарі відбудеться 18 грудня, о 17:00.