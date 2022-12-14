Хорватський футболіст прокоментував матч проти збірної Аргентини.
Лука Модрич, Getty Images
14 грудня 2022, 10:59
У рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Хорватії поступилася Аргентині, а поєдинок запам'ятався неоднозначними суддівськими рішеннями.
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"Перший гол. На мою думку, пенальті не було, а раніше нам слід було дати кутовий. Це зламало гру. До цих епізодів ми грали добре, контролювали гру, хоча нам трохи не вистачало гостроти в атаці.
Суперник не завдавав нам особливого клопоту до цього пенальті, який, на мій погляд, не можна давати в такому матчі.
Потім ми пропустили другий гол — їм пощастило з відскоком м'яча. Після цього грати стало складно", — наводить слова Луки Модрича Jutarnji list.
У матчі за третє місце збірна Хорватії зіграє проти Франції чи Марокко.