ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорватський футболіст прокоментував матч проти збірної Аргентини.

У рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Хорватії поступилася Аргентині, а поєдинок запам'ятався неоднозначними суддівськими рішеннями.

Аргентина — Хорватія 3:0 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

"Перший гол. На мою думку, пенальті не було, а раніше нам слід було дати кутовий. Це зламало гру. До цих епізодів ми грали добре, контролювали гру, хоча нам трохи не вистачало гостроти в атаці.

Суперник не завдавав нам особливого клопоту до цього пенальті, який, на мій погляд, не можна давати в такому матчі.

Потім ми пропустили другий гол — їм пощастило з відскоком м'яча. Після цього грати стало складно", — наводить слова Луки Модрича Jutarnji list.

У матчі за третє місце збірна Хорватії зіграє проти Франції чи Марокко.