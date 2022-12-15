Грізманн — найкращий гравець матчу Франція — Марокко

Форвард приклав зусилля, щоб допомогти команді вийти у фінал.
АНтуан Грізманн, Getty Images
15 грудня 2022, 00:20
У рамках півфінального матчу чемпіонату світу-2022 збірна Франції впевнено переграла збірну Марокко з рахунком 2:0.
Найкращим гравцем цього поєдинку був визнаний форвард французької національної команди Антуан Грізманн.
Нагадаємо, що проголосувати за свого фаворита у фіналі ЧС-2022, у якому зіграють Франція та Аргентина, можна на Football.ua.
Відео голів та огляд матчу Франція — Марокко дивіться на Football.ua.